В столице неизвестные позвонили на спецлинию "102" и сообщили о минировании 10 станций метро, а также торгово-развлекательного центра. Об этом сообщает пресс-служба Киевской полиции.

В настоящее время на всех объектах проводится эвакуация граждан и начинается проверка сотрудниками взрывотехнической службы.

Отмечается, что по неподтвержденной информации заминированным ТРЦ является Ocean Plaza, именно там сейчас проходит эвакуация посетителей. Также сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто именно занимается ложными звонками о минированиях.

Читайте также, в Киеве "заминировали" ряд торгово-развлекательных центров и одну гостиницу. Согласно информации Telegram-канала PavlovskyNews, на Оболони якобы из-за пожара эвакуируют людей из ТРЦ "Dream Town 2".

Кроме того, на улице Грушевского "заминировали" административное здание. На электронную почту полиции пришло сообщение, что возле здания заложено самодельное взрывное устройство, По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.

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