"Северный поток-2": Меркель заявила, что Германия продолжит обсуждать с США газопровод [ Редактировать ]
Германия продолжит обсуждать с США достройку и запуск газопровода "Северный поток-2". Берлин всегда выступал против экстерриториальных санкций.
Об этом заявила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС.
"Безусловно, будут дальнейшие обсуждения и переговоры с США по "Северному потоку-2", заявила Меркель.
По ее словам, Берлин всегда выступал против введения экстерриториальных санкций.
Ранее сообщалось, что регулятор Германии разрешил укладку труб российского газопровода "Северный поток -2" на участке в немецкой экономической зоне.
Также мы писали о том, что США ввели санкции против судов "Северного потока-2". В частности, в санкционном списке значатся "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", а также 13 российских судов, участвующих в реализации проекта.
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