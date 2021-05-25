Германия продолжит обсуждать с США достройку и запуск газопровода "Северный поток-2". Берлин всегда выступал против экстерриториальных санкций.

Об этом заявила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС.

"Безусловно, будут дальнейшие обсуждения и переговоры с США по "Северному потоку-2", заявила Меркель.

По ее словам, Берлин всегда выступал против введения экстерриториальных санкций.

Ранее сообщалось, что регулятор Германии разрешил укладку труб российского газопровода "Северный поток -2" на участке в немецкой экономической зоне.

Также мы писали о том, что США ввели санкции против судов "Северного потока-2". В частности, в санкционном списке значатся "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", а также 13 российских судов, участвующих в реализации проекта.

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