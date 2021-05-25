Глобальне потепління: в Арктиці зафіксували новий температурний рекорд [ Редактировать ]
Температурний рекорд в Арктиці. Стовпчик термометра вперше піднявся вище "мінус 30". У травні такого досі не спостерігали, - кажуть британські метеорологи. Але і загалом, у порівнянні з середніми показниками протягом року - це значне підвищення.
Температурні коливання призводять до танення льоду і викиду метану в атмосферу - так відбувається глобальне потепління на всій планеті. Водночас на тлі потепління Арктика стає регіоном суперечок, де свої інтереси відстоюють країни-сусіди - від Росії до Канади.
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