Температурний рекорд в Арктиці. Стовпчик термометра вперше піднявся вище "мінус 30". У травні такого досі не спостерігали, - кажуть британські метеорологи. Але і загалом, у порівнянні з середніми показниками протягом року - це значне підвищення.

Температурні коливання призводять до танення льоду і викиду метану в атмосферу - так відбувається глобальне потепління на всій планеті. Водночас на тлі потепління Арктика стає регіоном суперечок, де свої інтереси відстоюють країни-сусіди - від Росії до Канади.