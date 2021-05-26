В Бразилии выявили опаснейший штамм COVID [ Редактировать ]
В Бразилии обнаружена новая разновидность коронавируса SARS-CoV-2. Вариант P4 имеет неизвестное происхождение.
Об этом сообщает Globo, ссылаясь на вице-президента Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора.
Впервые его обнаружили в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу, после чего он получил широкое распространение в Порту-Феррейре.
"Определить, является ли он более заразным или опасным, чем обычный вирус, пока невозможно", - говорится в сообщении.
По данным портала, вариант P4 имеет общее происхождение с "бразильскими" штаммами Р1 и Р2 и "филиппинским" P3.
Ранее мы писали, что двойная доза вакцины от COVID-19 почти так же эффективна против быстро распространяющегося индийского варианта коронавируса, как и против доминирующего штамма в Великобритании.
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