Кого будут вакцинировать новой партией Pfizer [ Редактировать ]
В среду, 26 мая, в Украину прибыло 117 тысяч доз вакцины Comirnaty против коронавируса производства Pfizer-BioNTech. Ее направят на вакцинацию четырех групп населения.
Вакцину из этой партии используют для прививки:
- работников сферы образования;
- лиц с первого и второго этапа, в частности медиков, которые не прививались ранее;
- военнослужащих Вооруженных сил Украины, сотрудников структур государственной безопасности;
- представителей иностранных дипломатических учреждений в Украине.
Всего до конца этой недели в страну доставят 167 310 доз этого препарата.
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Ранее мы писали, что главным механизмом борьбы с "индийским" штаммом коронавируса является соблюдение карантина. при "индийском" штамме меняется клиническая картина течения болезни, возможны поражения кишечно-желудочного тракта, почек, интоксикация, но механизмы борьбы с любым штаммом одинаковые.
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