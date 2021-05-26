В среду, 26 мая, в Украину прибыло 117 тысяч доз вакцины Comirnaty против коронавируса производства Pfizer-BioNTech. Ее направят на вакцинацию четырех групп населения.

Вакцину из этой партии используют для прививки:

работников сферы образования;

лиц с первого и второго этапа, в частности медиков, которые не прививались ранее;

военнослужащих Вооруженных сил Украины, сотрудников структур государственной безопасности;

представителей иностранных дипломатических учреждений в Украине.

Всего до конца этой недели в страну доставят 167 310 доз этого препарата.

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Ранее мы писали, что главным механизмом борьбы с "индийским" штаммом коронавируса является соблюдение карантина. при "индийском" штамме меняется клиническая картина течения болезни, возможны поражения кишечно-желудочного тракта, почек, интоксикация, но механизмы борьбы с любым штаммом одинаковые.

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