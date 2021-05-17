Главным механизмом борьбы с "индийским" штаммом коронавируса является соблюдение карантина. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время посещения Института педиатрии, акушерства и гинекологии.

Он отметил, что, хотя при "индийском" штамме меняется клиническая картина течения болезни, возможны поражения кишечно-желудочного тракта, почек, интоксикация, но механизмы борьбы с любым штаммом коронавирусной болезни одинаковые.

"Главное, чтобы не было его очень сильного распространения. Единственным механизмом борьбы с распространением является именно соблюдение всех карантинных ограничений, пока не провакцинировано по меньшей мере 60-70% граждан", - сказал Степанов.

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