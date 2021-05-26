Лукашенко предложил провести встречу Путина и Байдена в Минске [ Редактировать ]
Александр Лукашенко считает, если президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин хотят обсудить Беларусь, то им лучше сделать это в Минске. Он публично пригласил их приехать в Минск.
Лукашенко уверен, что Путин с удовольствием приедет в Беларусь.
"Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы... Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси - это смешно", - сказал он.
По его словам, Путин и Байден во время телефонного разговора уже успели обсудить Беларусь. После этого, по словам Лукашенко, Путин потом звонил ему и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь.
"Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал". Поэтому пусть поговорят в Беларуси, хоть будет знать (Байден, - ред), где она расположена", - сказал Лукашенко.
Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным только в том случае, если Кремль согласится обсуждать вопросы оккупированных Крыма и Донбасса.
Также мы писали о том, что Байден обсудит с Путиным Украину и Беларусь.
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