Восстановление экономики: Шмыгаль сделал заявление [ Редактировать ]
В среду, 26 мая, на заседании правительства, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская экономика выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики во втором квартале. Об этом сообщает Правительственный портал.
Он отметил рост украинского экспорта в 2021 году почти на 3 млрд долларов за четыре месяца (+20%).
За последнее время открыто 8 новых рынков, в частности в страны Африки и Южной Америки. Поддержка наших экспортеров дает свой результат и она будет усилена, в частности через активную работу Экспортно-кредитного агентства.
Положительная динамика восстановления экономики наблюдается и в финансовой деятельности средних и крупных компаний. В первом квартале этого года финансовые результаты таких компаний - одни из лучших за последние 5 лет, говорит премьер.
Правительство также утвердило порядок использования средств для строительства инспекционных постов на границе, эта программа направлена на улучшение доступа украинских малых и средних аграриев на мировые рынки.
Бюджет проекта - 75 млн грн. Средства, в частности, будут направлены на создание системы требований к безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.
Это означает, что любой украинский фермер сможет зайти на соответствующий сайт и там посмотреть требования к своей продукции на любом иностранном рынке, куда он планирует поставлять свои товары.
Ранее Денис Шмыгаль заявил, что с 1 июля после открытия рынка земли цены на нее вырастут вдвое в течение ближайших 3-5 лет.
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