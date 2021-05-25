Земля будет дорожать после открытия рынка - Шмыгаль [ Редактировать ]
Во вторник, 25 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 июля после открытия рынка земли цены на нее вырастут вдвое в течение ближайших 3-5 лет. Об этом он сказал в ходе форума "Украина 30".
Открытие рынка земли приведет к росту цены на землю как минимум вдвое на протяжении первых 3-5 лет, такие наши оценки.
При эффективном управлении землей потенциал увеличения поступлений в местные бюджеты составит до 12 млрд грн. Кабмин успевает подготовить все необходимые нормативные акты для запуска рынка земли.
Глава правительства подчеркнул, что "от реформы выиграют землевладельцы - около 7 млн украинский, имеющие земельные участки".
От открытия рынка земли выигрывает и бизнес.
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