Тепловикам поручили списать долги [ Редактировать ]
В среду, 26 мая, правительство на заседании поручило реструктуризировать долги предприятий теплокоммунэнерго. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Также министерствам и "Нафтогазу" поручено урегулировать судебные споры в отношении должников и обеспечить субъектов ТКЭ газом.
Так, Минрегиону, Минюсту, Минэнерго совместно с "Нафтогазом" поручено, в частности, обеспечить заключение договоров на реструктуризацию долгов предприятий ТКЭ в рамках меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепловой энергии и горячей воды с учетом правил рынка газа, в том числе относительно обязательства полного и своевременного расчета с предыдущим поставщиком в случае его смены.
Ранее Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Евгения Кузькина.
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