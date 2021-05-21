Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Евгения Кузькина. Соответствующее распоряжение от 21 мая обнародовано на сайте правительства.

До этого Кузькин занимал должность первого заместителя главы ведомства. Кузькин назначен врио главы "Укравтодора" до "назначения в установленном порядке" нового председателя ведомства.

Напомним, что бывшего главу "Укравтодора" Александра Кубракова Верховная Рада 20 мая назначила министром инфраструктуры.

Кубракова назначили главой "Укравтодора" по результатам конкурса. Среди его условий:

высшее образование не ниже магистра;

общий стаж работы не менее 7 лет;

опыт работы на госслужбе;

владение украинским языком и иностранным;

знание законодательства.

Должностной оклад составлял 24 тыс. грн. Срок назначения - 5 лет с возможностью продления контракта без конкурса.

Ранее сообщалось, что бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака в Польше обвиняют в создании организованной преступной группы, отмывании денег и коррупции. В частности экс-главу "Укравтодора" подозревают в получении имущественных и личных выгод за предоставление частным компаниям подрядов на строительство и ремонт дорог в Украине.