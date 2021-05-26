Скасувати зміни у земельному законодавстві, за які нещодавно проголосували у Верховній Раді, вимагають в опозиції. Нардепи вже подали позов до Конституційного суду. Мовляв, наполягатимуть, аби під час купівлі української землі вітчизняні фермери мали рівні права з міжнародними компаніями.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Наш фермер находится в неравных условиях перед транснациональными корпорациями, с иноземцами, которые обладают неограниченным финансовым ресурсом. У нас, естественно, фермеры боятся, что когда начнутся продаж земли - они не смогут выдержать конкуренцию, у них не хватит денег выкупить ту землю, на которой они работают. Мы категорически против принятия таких законов без проведения референдума, чтобы люди сказали четко свое мнение. А сегодня мы видим, что тайно склепали закон, приняли его там, потому что большинство "слуг народа" и не обратили внимание на мнение фермеров.