В Украине с начала вакцинации от коронавируса медики зарегистрировали 1 436 случаев возникновение побочных эффектов у тех, кто получил прививку. Об этом сообщил Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины на странице в Facebook.

Процент возникновения так называемых неблагоприятных событий после иммунизации составляет менее 1%.

Процент случаев побочных эффектов среди имеющихся в Украине вакцин от коронавируса распределился следующим образом:

0,22% после введения вакцины Covishield;

0,049% после китайской вакцины CoronaVac;

0,034% после вакцины Comirnaty (Pfizer);

0,083% после вакцины AstraZeneca (Южная Корея).

"Польза от введения вакцин в защите от коронавирусной болезни продолжает преобладать над возможными рисками", - отметили в Государственном экспертном центре.

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