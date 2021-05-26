Побочные эффекты от вакцинации: в Минздраве раскрыли детали [ Редактировать ]
В Украине с начала вакцинации от коронавируса медики зарегистрировали 1 436 случаев возникновение побочных эффектов у тех, кто получил прививку. Об этом сообщил Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины на странице в Facebook.
Процент возникновения так называемых неблагоприятных событий после иммунизации составляет менее 1%.
Процент случаев побочных эффектов среди имеющихся в Украине вакцин от коронавируса распределился следующим образом:
- 0,22% после введения вакцины Covishield;
- 0,049% после китайской вакцины CoronaVac;
- 0,034% после вакцины Comirnaty (Pfizer);
- 0,083% после вакцины AstraZeneca (Южная Корея).
"Польза от введения вакцин в защите от коронавирусной болезни продолжает преобладать над возможными рисками", - отметили в Государственном экспертном центре.
Читайте также, в Украину придет четвертая волна коронавируса. Новый всплеск заболеваний ориентировочно ожидается через две-три недели после майских праздников, киевский врач-эпидемиолог добавляет, что теплая погода не спасет от распространения коронавируса.
Ранее мы писали, что главным механизмом борьбы с "индийским" штаммом коронавируса является соблюдение карантина. при "индийском" штамме меняется клиническая картина течения болезни, возможны поражения кишечно-желудочного тракта, почек, интоксикация, но механизмы борьбы с любым штаммом одинаковые.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Вантаж до Києва прибув з Бельгії. Це перша партія, яку закупили державним коштом - скільки доз і коли наступна поставка?
Уже на початку липня Україна планує запровадити ковід-сертифікати, або як їх ще називають, "паспорти вакцинації"
Щеплення сироваткою Pfizer робитимуть двома дозами з інтервалом у три тижні - обидві дози препарату братимуть з однієї партії
Повністю імунізовано понад 86 тисяч людей - такі дані Міністерства охорони здоров'я
За прошедшие сутки, 23 мая, в Украине сделали 1 325 прививок от коронавируса