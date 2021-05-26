В Украину прибыла новая партия вакцины Sinovac [ Редактировать ]
В среду, 26 мая, в Украину прибыла новая партия китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
В партии находится 500 тысяч доз препарата.
Еще одна партия в 500 тысяч доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech прибыла в Украину 26 мая 2021 года.
В ведомстве отметили, что Украина уже получила 1,2 миллиона доз CoronaVac с законтрактованных 1,9 млн доз этой вакцины.
CoronaVac в Украине применяют для вакцинации маломобильных групп населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают. Также вакцину получают педагоги, которые будут привлечены к ВНО в 2021 году; олимпийцы и паралимпийцы; сотрудники патрульной полиции.
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