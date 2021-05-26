В среду, 26 мая, в Украину прибыла новая партия китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

В партии находится 500 тысяч доз препарата.

Еще одна партия в 500 тысяч доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech прибыла в Украину 26 мая 2021 года.

В ведомстве отметили, что Украина уже получила 1,2 миллиона доз CoronaVac с законтрактованных 1,9 млн доз этой вакцины.

CoronaVac в Украине применяют для вакцинации маломобильных групп населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают. Также вакцину получают педагоги, которые будут привлечены к ВНО в 2021 году; олимпийцы и паралимпийцы; сотрудники патрульной полиции.

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Ранее мы писали, что главным механизмом борьбы с "индийским" штаммом коронавируса является соблюдение карантина. при "индийском" штамме меняется клиническая картина течения болезни, возможны поражения кишечно-желудочного тракта, почек, интоксикация, но механизмы борьбы с любым штаммом одинаковые.

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