Війна на Донбасі: противник активно застосовує заборонену зброю

Увесь цей тиждень майже кожного дня, по всій лінії фронту, по армійських позиціях стріляли з важких гранатометів та навіть із гармат. Десь це були поодинокі снаряди та міни - в інших місцях гатили прицільно і дуже потужно