На Донбасі снайпер поранив українського військового [ Редактировать ]
Одного українського військового поранив снайпер на сході країни. Загалом минулої доби ворог обстрілював позиції армійців п'ять разів. Із мінометів 120 калібру та БМП збройні формування гатили поблизу Кримського.
Неподалік Причепилівки вдарили з 82-их мінометів. А поблизу Красногорівки та Павлополя застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
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Неподалік Авдіївки та Новгородського били з мінометів різних калібрів, а поблизу Гранітного та Світлодарська з гранатометів та кулеметів. В українському війську без втрат
Увесь цей тиждень майже кожного дня, по всій лінії фронту, по армійських позиціях стріляли з важких гранатометів та навіть із гармат. Десь це були поодинокі снаряди та міни - в інших місцях гатили прицільно і дуже потужно
Напередодні зафіксовано 10 ворожих обстрілів. Серед українських військових втрат немає
Супротивник відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї
Супротивник відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік Троїцького та Авдіївки зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Новоселівки - з великокаліберних кулеметів