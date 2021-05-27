Последние события в Беларуси, которые обернулись прекращением авиасообщения с европейскими странами, могут негативно повлиять на ситуацию на Донбассе. Поскольку на сегодня Минск становится сателлитом Москвы.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По его словам, события в любой стране неизменно влияют на процессы в соседних.

"И поэтому любые проблемы в Беларуси или у далеких соседей так или иначе влияют на Украину. А так как Беларусь на сегодня не только сосед Украины, а еще и становится сателлитом России… Такая ситуация в Беларуси может негативно повлиять на процессы, которые происходят внутри Украины и на ситуацию на Донбассе, это безусловно", - заявил Крачук.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, как видит дальнейшие действия по прекращению конфликта на Донбассе. Также мы писали о том, что у Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским.

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