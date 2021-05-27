Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил две страны для переговоров по Донбассу. По его словам, это должна быть нейтральная страна - Швейцария или Финляндия.

Он уверен, что переговоры должны быть обязательно перенесены, потому что режим Александра Лукашенко в Беларуси не позволяет считать эту страну возможной площадкой для продолжения переговоров.

"Поэтому перейти нужно к избранию площадки для продолжения решения проблемы мира на Донбассе, прекращения конфликта на Донбассе. По моему мнению, это должна быть нейтральная страна: скажем, Швейцария может быть, Финляндия", - предложил он.

По словам Кравчука, если у России есть какие-то предложения, их также надо обсудить, потому что это должно быть общее решение, а не решение одной Украины.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, как видит дальнейшие действия по прекращению конфликта на Донбассе. Также мы писали о том, что у Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.