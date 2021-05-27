Страны G7, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отреагировали на задержание основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Беларуси. Об этом говорится в заявлении G7 на сайте британского правительства.

Так, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Британия и США пригрозили режиму Александра Лукашенко новыми санкциями.

Самым решительным образом осуждаем беспрецедентные действия белорусских властей по аресту независимого журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сопеги после принудительной посадки рейса FR4978 в Минске 23 мая.

В G7 отметили, что действия белорусского режима поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа рейса Ryanair, а также были серьезным нападением на правила, которые регулируют гражданскую авиацию.

Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) срочно решить эту проблему для соблюдения правил и стандартов ИКАО.

Как говорят страны G7, поступок режима Лукашенко также представляет собой серьезную атаку на свободу СМИ, поэтому "Большая семерка" требует немедленного освобождения Протасевича и Сопеги.

Мы будем наращивать наши усилия, в том числе путем введения дополнительных санкций, если это будет необходимо, для повышения ответственности за действия белорусского режима.

Ранее мы писали о том, что Рада может признать Лукашенко угрозой международной безопасности.

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