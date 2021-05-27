В четверг, 27 мая, президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен поставку вакцин от коронавируса. Об этом сообщает Офис президента.

Также они подняли вопросы, касающиеся ситуации на Донбассе, а также сотрудничества в формате Крымской платформы.

Так, президенты договорились о необходимости активизировать усилия по предоставлению Украине необходимого количества вакцин, обсудили перспективы создания в ЕС механизма распределения вакцин и положительно оценили роль программы COVAX.

Они также договорились продолжать сотрудничество с целью обеспечения взаимного признания цифровых сертификатов для восстановления неприоритетных путешествий граждан Украины и ЕС.

Евросоюз остается полностью преданным своей политике непризнания незаконной аннексии Крыма и города Севастополя РФ. Лидеры обсудили начало работы Крымской платформы и договорились о сотрудничестве в этом формате. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала личную инициативу Владимира Зеленского о начале этого важного международного формата с целью деоккупации Крымского полуострова и защиты прав людей, которые там проживают.

Собеседники отметили совместные обязательства по укреплению политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и ЕС, а также приветствовали усилия Украины по реализации ее европейских стремлений, в частности путем сотрудничества с целью укрепления верховенства права и реформ.

Также стороны отметили прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также выразили надежду о начале консультаций по пересмотру торговой либерализации в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли и просмотра достижения целей Соглашения об ассоциации.

Кроме того, был отмечен прогресс, достигнутый в контексте выполнения условий второго транша макрофинансовой помощи.

Собеседники подтвердили готовность как можно скорее завершить технические процедуры с целью подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве, оценили сотрудничество по подготовке Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции и согласились начать осуществление оценки на месте, как только позволит эпидемическая ситуация.

Стороны также обсудили заинтересованность Украины в привлечении к реализации Европейского зеленого курса и помощь ЕС в этом. Президенты договорились активизировать сотрудничество с целью поддержки экономического восстановления и инвестиций.

Ранее сообщалось, что у Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским. Также мы писали о том, что США будут привлечены к переговорам по Донбассу.

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