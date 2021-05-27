В четвер, 27 травня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" експерт-аналітик, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук оцінив, якими будуть втрати для України від завершення будівництва "Північного потоку-2".

Я не вірю, що потік запрацює цього року. Тому що, окрім фізичної його добудови, треба провести сертифікацію, там, до речі, попри все не зняті загрози санкції щодо тих, хто має страхувати, а без цього його запустити неможливо. Крім того, восени в Німеччині пройдуть вибори. Там пророкують першість партії "Зелених", які виступають проти. Чи збережуть вони цю позицію, чи відступлять – не знаємо, це окрема історія. Тому, я б взагалі зараз не казав "кошмар, кошмар".

"Треба розуміти, що наступні три роки, як мінімум по 40 млрд кубів буде надходити до України. А це від 1,5-2 млрд доларів ми будемо отримувати", - додав він.

При цьому, потрібно розуміти, що наша газотранспортна система з нашими сховищами має величезне значення для стабільності газозабезпечення самої Європи. Чому? У вас же немає де зберігати цей газ, а якщо потреба в газі зростає в зимовий період, то у вас цей газ повинен десь зберігатися. Німеччина будує, в неї є газосховища, але вони незрівнянні по обсягам з тими, що в нас.

Він також відмітив, що крім України, в цій історії програє Угорщина і Словаччина.

На питання чи вплине ця ситуація на тарифи конкретно домогосподарств, він відповів:

Ні. В нас система ціноутворення на газ , а зараз її наймаються прив’язати до цін на європейських площадках, то фактично вони не зміняться.

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