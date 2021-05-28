"Лион" подписал капитана "Ренна" [ Редактировать ]
Защитник "Ренна" Дамьен да Силва стал игроком французского "Лиона". Об этом сообщают "Футбольные трансферы".
Отмечается, что 33-летний француз подписал со своим новым клубом контракт на 2 года, что можно считать отличным вариантом.
В этом сезоне Да Силва сыграл за "Ренн" 37 матчей в чемпионате и был капитаном команды.
Ранее мы писали о том, что звездный итальянский тренер официально возглавил "Шахтер". Контракт со специалистом подписан на два года.
Также сообщалось, что основной игрок "Зари" может перейти в "Металл". Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня может сменить клуб этим летом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня может сменить клуб этим летом
Игрок должен был защищать цвета национальной сборной в ближайших поединках
Французский наставник Зинедин Зидан принял решение покинуть мадридский "Реал"
Руководство "горняков" поблагодарило наставника за работу
Де Дзерби официально назначен главным тренером "Шахтера"