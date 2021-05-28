Защитник "Ренна" Дамьен да Силва стал игроком французского "Лиона". Об этом сообщают "Футбольные трансферы".

Отмечается, что 33-летний француз подписал со своим новым клубом контракт на 2 года, что можно считать отличным вариантом.

В этом сезоне Да Силва сыграл за "Ренн" 37 матчей в чемпионате и был капитаном команды.

Ранее мы писали о том, что звездный итальянский тренер официально возглавил "Шахтер". Контракт со специалистом подписан на два года.

Также сообщалось, что основной игрок "Зари" может перейти в "Металл". Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня может сменить клуб этим летом.

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