Основной игрок "Зари" может перейти в "Металл" [ Редактировать ]
Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня может сменить клуб этим летом. Интерес к игроку проявляет "Металл", который в следующем сезоне будет выступать в Первой лиге.
Об этом сообщает fanday.net.
"Ходят слухи, что Иванисеня подписывает контракт с "Металлом", - заявил эксперт Михаил Метревели в эфире одного из телеканалов.
Напомним, "Металл" досрочно выиграл группу Б Второй лиги и повысился в классе.
В минувшем сезоне УПЛ 27-летний Иванисеня провел в составе "Зари" 21 матч и забил пять мячей.
Ранее мы писали о том, что звездный игрок донецкого "Шахтера" досрочно покинул клуб.
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