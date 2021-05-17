Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня может сменить клуб этим летом. Интерес к игроку проявляет "Металл", который в следующем сезоне будет выступать в Первой лиге.

Об этом сообщает fanday.net.

"Ходят слухи, что Иванисеня подписывает контракт с "Металлом", - заявил эксперт Михаил Метревели в эфире одного из телеканалов.

Напомним, "Металл" досрочно выиграл группу Б Второй лиги и повысился в классе.

В минувшем сезоне УПЛ 27-летний Иванисеня провел в составе "Зари" 21 матч и забил пять мячей.

Ранее мы писали о том, что звездный игрок донецкого "Шахтера" досрочно покинул клуб.

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