Киев вошел в топ-100 лучших городов мира. В международном рейтинге компании "Resonance" столица Украины заняла 87 место, а в первую сотню Киев попал впервые, в прошлом рейтинге он занимал 139 место.

Об этом свидетельствуют данные на сайте bestcities.org.

Согласно рейтингу, лучшими городами являются Лондон, Нью-Йорк и Париж, которые заняли 1, 2 и 3 места соответственно. Города оценивали по ряду критериев: безопасность, качество инфраструктуры, доступность транспорта, количество учреждений культуры, уровень развития бизнеса и тому подобное.

За год Киев поднялся на 52 ступеньки и опередил Ганновер, Минск, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер и Глазго. Составители рейтинга считают, что у столицы Украины есть перспективы подняться выше в следующем году.

"Архитектурно одаренный, дружелюбный и креативный, Киев - это спокойная европейская столица на подъеме", - говорится в тексте.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг ТОП-100 богатейших украинцев.