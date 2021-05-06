Forbes опубликовал рейтинг ТОП-100 богатейших украинцев [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Издание "Forbes Украина" опубликовало обновленный рейтинг 100 богатейших украинцев. Список главных богачей страны появился в майском номере журнала.
Совокупное состояние ста богатейших украинцев превышает $44,5 млрд. "Входной билет" в топ-100 с прошлого года подорожал на треть, до $125 млн. Росту активов богатейших украинцев способствовало подорожание на мировых рынках ключевых экспортных товаров - нефти, стали, пшеницы и кукурузы.
За год список обновился на 21%: 14 участников попали в перечень впервые, 7 - вернулись после перерыва. Среди абсолютных новичков наибольшее представительство - в IT и энергетике.
Среди "новичков" - Виктор Медведчук ($620 млн), Александр Конотопский ($340 млн), Александр Косован ($235 млн), Екатерина Костерева ($190 млн), Николай Удянский ($180 млн).
Рейтинг возглавили бизнесмены Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго. Всего в нем восемь человек с состоянием не ниже $1 млрд.
Топ-10 богатейших украинцев по версии Forbes Украина:
- Ринат Ахметов, владелец "Метинвеста" и энергетического холдинга ДТЭК - $7,6 млрд;
- Виктор Пинчук, владелец группы "Интерпайп" - $2,5 млрд;
- Константин Жеваго, один из главных собственников горнодобывающей компании Ferrexpo - $2,4 млрд;
- Игорь Коломойский, совладелец финансово-промышленной группы "Приват" - $1,8 млрд;
- Геннадий Боголюбов, совладелец финансово-промышленной группы "Приват" - $1,7 млрд;
- Супруги Александр и Галина Герега, владельцы сети гипермаркетов "Эпицентр" - $1,7 млрд;
- Петр Порошенко, пятый президент Украины - $1,6 млрд;
- Вадим Новинский, основной владелец "Смарт-групп" - $1,4 млрд;
- Александр Ярославский, президент Development Construction Holding - $820 млн.
- Юрий Косюк, владелец "Мироновского хлебопродукта" - $780 млрд.
Напомним, недавно Forbes опубликовал ежегодный рейтинг миллиардеров. Украине в нем представляют семеро бизнесменов. Самым богатым украинцем остается Ринат Ахметов. Пятый президент Украины Петр Порошенко оказался на шестом месте. Место в списке главных богачей планеты потерял Юрий Косюк, однако туда вернулся Вадим Новинский.
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