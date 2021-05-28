Полиция Донецкой области разыскивает Николая Орлова, сбежавшего из психиатрической больницы Мариуполя, куда его поместили на принудительное лечение после захвата заложников в отделении банка. Об этом сообщает областная полиция.

Напомним, что в начале декабря 2020 года вооруженный ножом мужчина захватил трех заложниц в банке Мариуполя и угрожал взорвать себя вместе с людьми, требуя, чтобы к нему приехало руководство полиции региона.

Тогда в результате спецоперации террорист был обезврежен и задержан. Им оказался 30-летний житель города Торецк Николай Орлов.

Все заложники были освобождены, бомбы при злоумышленнике не оказалось.

После судебно-медицинской экспертизы суд признал "террориста" неподсудным и назначил ему принудительное лечение в психиатрической больнице.

Приметы Николая Орлова:

на вид 30−35 лет, высокого роста, волосы коротко стрижены;

много татуировок по всему телу;

был одет в джинсы.

Полиция предупреждает, что при обнаружении беглеца следует быть предельно осторожным, поскольку он очень агрессивен.

Граждан, которые видели Орлова, просят обращаться по телефонам 963 424 677 или 102.

Напомним, что недавно в Мариуполе мужчина с топором разнес супермаркет. Это произошло после того, как его жене сделали замечание из-за отсутствия защитной маски.