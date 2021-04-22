В Мариуполе мужчина с топором разнес супермаркет из-за маски (видео) [ Редактировать ]
В Мариуполе Донецкой области мужчина с топором разнес супермаркет. Это произошло после того, как его жене сделали замечание из-за отсутствия защитной маски. Об этом сообщает полиция Донецкой области.
Сообщается, что сегодня в супермаркет в Приморском районе Мариуполя забежал мужчина и топором начал крушить имущество.
"Полицейские установили нарушителя - им оказался 35-летний местный житель. По предварительной информации, мужчина совершил нарушение из-за конфликта между своей женой и персоналом учреждения. Работник сделал женщине замечание на то, что она находится в публичном месте без защитной маски во время карантина", - говорится в сообщении.
Данный факт внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Напомним, что недавно пьяные военные устроили стрельбу из пистолета в поезде "Константиновка - Киев".
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