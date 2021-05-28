В пятницу, 28 мая, парламентский комитет по соцполитике и правам ветеранов отклонил проект закона о введении накопительной пенсионной системы в Украине. Об этом сказала глава комитета Галина Третьякова (фракция "Слуга народа").

Третьякова, которая является одним из авторов документа законопроекта, предлагала комитету рекомендовать документ к принятию парламентом в первом чтении. По ее словам, против выступили представители фракции "Батькивщина", группы "Довира" и три депутата от "Слуги народа" (Остапенко, Гривко и Арсенюк)

Теперь все зависит от фракции. Выносить на первое чтение с негативным выводом комитета или вносить новый законопроект.

Она отметила, что второй вариант задержит введение накопительной системы пенсий еще на год.

Также сообщали, когда и на сколько вырастут пенсии в 2021 году.

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