События в Беларуси: Путин и Лукашенко обсудили ситуацию [ Редактировать ]
В пятницу, 28 мая, на встрече в Сочи президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин обсудили последние события вокруг Беларуси. Об этом сообщает ТАСС.
- Путин: "Спасибо, что приехали, как договаривались, договаривались об этом еще до очередного витка".
- Лукашенко: "Всплеска эмоций".
- Путин: "Да, всплеска эмоций. Нам без этих событий есть о чем поговорить".
Он вспомнил историю с посадкой самолета президента Боливии в 2013 году. Так, путин сказал:
Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета и ничего, тишина.
Лукашенко, в свою очередь, заявил, что привез Путину некие документы.
Я захватил некоторые документы, покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит, чтобы вы понимали, что это за люди.
Лукашенко также заявил, что его противники пытаются раскачать ситуацию в Беларуси до уровня августа 2020 года.
Ранее сообщалось, что Россия не пускает самолеты в обход Беларуси.
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