В пятницу, 28 мая, на встрече в Сочи президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин обсудили последние события вокруг Беларуси. Об этом сообщает ТАСС.

Путин: "Спасибо, что приехали, как договаривались, договаривались об этом еще до очередного витка".

Лукашенко: "Всплеска эмоций".

Путин: "Да, всплеска эмоций. Нам без этих событий есть о чем поговорить".

Он вспомнил историю с посадкой самолета президента Боливии в 2013 году. Так, путин сказал:

Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета и ничего, тишина.

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что привез Путину некие документы.

Я захватил некоторые документы, покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит, чтобы вы понимали, что это за люди.

Лукашенко также заявил, что его противники пытаются раскачать ситуацию в Беларуси до уровня августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что Россия не пускает самолеты в обход Беларуси.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.