Случаи отказа Москвы принимать рейсы из ЕС в обход Беларуси вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в пространство Российской Федерации.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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Он отметил, что авиационные власти РФ работают над разрешением экстраординарной ситуации с проблемой допуска самолетов из ЕС. Кремль не видит повода для возникновения проблем в отношениях РФ и ЕС из-за трудностей с принятием ряда самолетов из Европы.

"Я убежден, что авиационные власти дадут необходимые разъяснения, но это технические моменты", - подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, Росавиация издала извещение, в котором уведомила авиакомпании о том, что при изменении ранее утвержденных маршрутов из Европы в Россию, обратно или через воздушное пространство России следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения.

Ранее сообщалось, что Россия не пускает самолеты в обход Беларуси.

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