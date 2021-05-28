У Путина объяснили отказ России принимать рейсы из ЕС в обход Беларуси [ Редактировать ]
Случаи отказа Москвы принимать рейсы из ЕС в обход Беларуси вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в пространство Российской Федерации.
Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Он отметил, что авиационные власти РФ работают над разрешением экстраординарной ситуации с проблемой допуска самолетов из ЕС. Кремль не видит повода для возникновения проблем в отношениях РФ и ЕС из-за трудностей с принятием ряда самолетов из Европы.
"Я убежден, что авиационные власти дадут необходимые разъяснения, но это технические моменты", - подчеркнул представитель Кремля.
Кроме того, Росавиация издала извещение, в котором уведомила авиакомпании о том, что при изменении ранее утвержденных маршрутов из Европы в Россию, обратно или через воздушное пространство России следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения.
Ранее сообщалось, что Россия не пускает самолеты в обход Беларуси.
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