У п'ятницю ввечері, 28 травня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Микола Скорик оцінив ситуацію з Білоруссю та можливі наслідки для України.

Стосовно санкції щодо нашої авіаційної галузі, то це санкції саме до нашої авіаційної галузі. Ми ж не припинили залізничне сполучення, транспортне сполучення з Росією чи Білоруссю, та інше. Все це працює. Але наша авіаційна галузь страждає. Те ж саме буде відбуватись з нафтовою галуззю. Тобто, це справа перерозподілу потоків. Це одне і те ж саме, коли нам пан Яценюк в 2014-2015 році говорив про те, що ми маємо іти до енергетичної незалежності, не маємо залежить від Росії. Тепер ми купуємо російський газ через європейські компанії, переплачуючи за нього.Я розумію, що є компанії, які будуть продавати теж паливо. За все розрахується український споживач.

"Якщо говорити про нашу політику, то я завжди розумію, що державні інтереси мають співпадати з економічними інтересами держави, у нас зовсім різні підходити до цього. Якщо говорити про Білорусь. З 2014 по 2020 рік наш товарообіг з Білоруссю знизився з 5,8 млрд доларів до 4,4. Певна частина наших підприємств втратила ринок збуту. Але наших інтеграторів це не цікавить. Ці люди поїдуть збирати полуницю до Польщі. Сюди прийдуть їхні зароблені кошти", - додав він.

У нас абсолютно різні точки зору економічних інтересів. Ми маємо дотримувати дуже обережної ситуації з Білоруссю, тому що це великий наш партнер і ми маємо їх поважати.

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