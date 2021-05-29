Авария танкера с нефтью привела к остановке движения через пролив Босфор в Стамбуле (Турция). Через несколько часов движение частично восстановили.

Об этом сообщает телеканал NTV.

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По данным главного управления береговой охраны, 249-метровый танкер с нефтью на борту потерял ход и начал дрейфовать в сторону берега.

Спасательному судну удалось остановить танкер в 300 м от побережья.

Ранее сообщалось, что китайский танкер разлил нефть в Желтом море. Отмечается, что китайский нефтяной танкер A Symphony, способный перевозить миллион баррелей нефти, столкнулся с сухогрузом.

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