Турция намерена закрыть Босфор для России [ Редактировать ]
Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей в качестве реакции на обострение ситуации в Идлибе. Об этом сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что решение о перекрытии проливов может быть принято на основании статей 20 и 21 конвенции Монтре 1936 года о режиме проливов, которые наделяют Анкару таким правом в том случае, если Турция считала бы себя "находящейся под угрозой непосредственной военной опасности".
Турецкая сторона может отложить развертывание С-400, которое ранее было запланировано на апрель.
В то же время, представитель Черноморского флота России Алексей Рулев сообщил, что два фрегата "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.
Он также сообщил, что в ходе перехода экипажи кораблей провели учения на полигонах боевой подготовки флота в Черном море.
"Третий фрегат ЧФ данной серии - Адмирал Эссен, выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года", - добавил представитель ЧФ.
Как известно, данные фрегаты ранее неоднократно участвовали в российской операции против повстанцев у берегов Сирии.
Ранее мы писали о том, что Саудовские и американские компании приостановили транзит танкеров через Ормузский пролив.
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