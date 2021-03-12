В пятницу, 12 марта, в западной Африке, у берегов Бенина, пираты напали на танкер и похитили 15 членов экипажа. В МИД сообщили, что на борту украинцев нет. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

Отметим, что ранее в сети сообщали, что экипаж захваченного судна состоит из граждан Украины, Румынии и Филиппин.

По информации судовладельца, граждан Украины не было на борту судна Davide B, на которое напали пираты в Гвинейском заливе.

Напомним, что захваченное судно принадлежит нидерландской компании De Poli Shipmanagement. Всего в экипаже 21 человек, гражданство захваченных моряков не уточняется.

Ранее мы писали о том, что 11 марта в Черном море у берегов Румынии затонул украинский сухогруз "Волго Балт 179".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.