Нападение на танкер в Африке: в МИД заявили об украинцах на борту [ Редактировать ]
В пятницу, 12 марта, в западной Африке, у берегов Бенина, пираты напали на танкер и похитили 15 членов экипажа. В МИД сообщили, что на борту украинцев нет. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.
Отметим, что ранее в сети сообщали, что экипаж захваченного судна состоит из граждан Украины, Румынии и Филиппин.
По информации судовладельца, граждан Украины не было на борту судна Davide B, на которое напали пираты в Гвинейском заливе.
Напомним, что захваченное судно принадлежит нидерландской компании De Poli Shipmanagement. Всего в экипаже 21 человек, гражданство захваченных моряков не уточняется.
Ранее мы писали о том, что 11 марта в Черном море у берегов Румынии затонул украинский сухогруз "Волго Балт 179".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 12 марта, в западной Африке, у берегов Бенина, пираты напали на танкер
В пятницу, 12 марта, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сделал заявление
В пятницу, 12 марта, Европейский союз принял решение о продлении срока действия санкций против России
В пятницу, 12 марта, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сделал заявление
Известная 42-летняя певица Ани Лорак сообщила в соцсети хорошую новость для поклонников