В субботу, 29 мая, в Одессе прогремел взрыв в жилом доме и начался пожар. Инцидент произошел в многоэтажке на Фонтанской дороге, 17, сообщает "УСИ".

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Отмечается, что взрыв был большой силы - у жильцов даже вылетели окна. По предварительной информации, причиной происшествия мог стать взрыв телевизора в квартире на третьем этаже дома.

На месте инцидента работают пожарные, также прибыли медики и правоохранители. К счастью, в результате ЧП жертв и пострадавших нет.

По словам людей, проживающих в доме, на момент взрыва хозяйка квартиры находилась дома одна. С женщиной все в порядке, она отделалась испугом. После происшествия ее вывели из квартиры, и в помещении остались два кота.

"Окна вылетели, мы сразу же отбежали. У нас газ с той стороны, а вылетело здесь почему-то. Хозяйка квартиры - в шоке", - рассказала жительница дома.

Как сообщили спасатели, пожар уже локализован.

Ранее мы писали о том, что в Черниговской области из-за удара молнии сгорели два дома. Молнии попали в дома, что повлекло за собой возгорание.

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