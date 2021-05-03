В Киевском районе Харькова из-за взрыва зарядного устройства 14-летний ребенок остался без одного из пальцев левой кисти.

Портативная зарядка сдетонировала прямо в руке школьника. Происшествие произошло в тот момент, когда родителей мальчика не было дома.

2 мая в 15:40 в Харьковский РУП №1 поступило сообщение от врача о травмировании ребенка. Полицейские установили, что 14-летний юноша находился по месту жительства без родителей и у него в руке взорвалось портативное зарядное устройство.

Отмечается, что прибывшие на место медики экстренно госпитализировали пострадавшего. В настоящее время Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учета Харьковского райуправления полиции. правоохранители проводят проверку.

Читайте также, в Киеве, в Днепровском районе города, в одной из школ, у ученицы младших классов по пути на учебу на руке взорвались детские смарт-часы. В социальных сетях, со ссылкой на слова матери, сообщается, что девочка находится под капельницами - ее готовят к операции.

Кроме того, в городе Стебник Львовской области в результате взрыва гранаты пострадали трое несовершеннолетних. Как выяснилось, что-то рвануло возле магазина на столиках, где сидели четверо несовершеннолетних - три девочки и парень.

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