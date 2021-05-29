В Черниговской области из-за непогоды возникли два пожара. Молнии попали в дома, что повлекло за собой возгорание.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы области.

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Отмечается, что один пожар возник в пгт Серебряное Прилуцкого района.

"В 15:41 28 мая произошел пожар хозяйственного здания (5х12 м, стены кирпичные, кровля шиферная). Огнем повреждена кровля на площади 3 кв. м. Причина - разряд молнии", - говорится в сообщении.

Второе возгорание из-за разряда молнии произошло в селе Молодежное Нежинского района в 19:23 28 мая. Огнем уничтожена кровля и перекрытия, повреждены стены и имущество.

Ранее мы писали о том, что под Ривне в людей ударила молния, у юноши обгорела треть тела. Также сообщалось, что в Украине объявили штормовое предупреждение.

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