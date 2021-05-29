В Черниговской области из-за удара молнии сгорели два дома [ Редактировать ]
В Черниговской области из-за непогоды возникли два пожара. Молнии попали в дома, что повлекло за собой возгорание.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы области.
Отмечается, что один пожар возник в пгт Серебряное Прилуцкого района.
"В 15:41 28 мая произошел пожар хозяйственного здания (5х12 м, стены кирпичные, кровля шиферная). Огнем повреждена кровля на площади 3 кв. м. Причина - разряд молнии", - говорится в сообщении.
Второе возгорание из-за разряда молнии произошло в селе Молодежное Нежинского района в 19:23 28 мая. Огнем уничтожена кровля и перекрытия, повреждены стены и имущество.
Ранее мы писали о том, что под Ривне в людей ударила молния, у юноши обгорела треть тела. Также сообщалось, что в Украине объявили штормовое предупреждение.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Коли їхала на виклик, зіткнулася з іншим автомобілем і буквально прошила ріг житлового будинку. Постраждали п'ятеро людей серед них четверо вогнеборців
Понад 20 людей загинули через негоду під час марафону. Учасники мали пробігти 100 кілометрів на високогір'ї. Змагання стартували зранку, а вже увечері на одній із ділянок шлях екстремально
Минулого тижня майже всю Україну випробовувала на міць - негода. Найбільше постраждала Херсонщина. Про біду, яку наробила травнева стихія. І про те, хто має компенсувати людям збитки
Майже всі великі міста затопило, деякі села поринули в темряву через обірвані електро-дротИ. Та найбільше постраждала Херсонщина
Ще десятки осіб - вважають зниклими безвісти. Циклон назвали найпотужнішим в країні за останні 20 років. Сильний вітер і зливи повалили дерева, пошкодили лінії електропередач. Чимало будівель - зруйновані чи затоплені