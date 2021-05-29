Скандал с пьяным экс-футболистом сборной Украины Шевчуком получил продолжение (видео) [ Редактировать ]
Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук выступил с извинениями к украинцам после того, как накануне был задержан пьяным в Киеве.
Накануне поздно вечером, экс-игрока "Шахтера" поймали в состоянии алкогольного опьянения за рулем Porsche 911.
Сам Шевчук опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение.
"Друзья, в первую очередь я бы хотел перед вами всеми извиниться за свой поступок. Прежде всего я бы хотел извиниться перед полицией, болельщиками Украины, перед футбольным клубом "Шахтер", телеканалом "Футбол". Я не имею морального права дальше работать на канале, я должен его покинуть. Не повторяйте моих ошибок. Извините", – сказал Вячеслав.
Напомним, Вячеслав Шевчук оказал сопротивление полиции при задержании за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Экс-защитник национальной команды был пойман на бульваре Леси Украинки в Киеве.
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