Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук выступил с извинениями к украинцам после того, как накануне был задержан пьяным в Киеве.

Накануне поздно вечером, экс-игрока "Шахтера" поймали в состоянии алкогольного опьянения за рулем Porsche 911.

Сам Шевчук опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение.

"Друзья, в первую очередь я бы хотел перед вами всеми извиниться за свой поступок. Прежде всего я бы хотел извиниться перед полицией, болельщиками Украины, перед футбольным клубом "Шахтер", телеканалом "Футбол". Я не имею морального права дальше работать на канале, я должен его покинуть. Не повторяйте моих ошибок. Извините", – сказал Вячеслав.

Напомним, Вячеслав Шевчук оказал сопротивление полиции при задержании за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Экс-защитник национальной команды был пойман на бульваре Леси Украинки в Киеве.

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