Известная ведущая умерла после вакцинации от коронавируса [ Редактировать ]
Ведущая радио BBC в Ньюкасле Лиза Шоу умерла в возрасте 44 лет. Это произошло после прививки вакциной от коронавируса AstraZeneca.
Журналистка умерла от тромбоза в пятницу, 21 мая, сообщает mediabum.info.
По словам родственников женщины, через неделю после прививки она начала испытывать сильные головные боли.
В BBC подтвердили, что следствие начало проверку в связи со смертью Лизы Шоу. Одна из рассматриваемых причин гибели женщины - осложнения после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca.
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