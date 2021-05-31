Беларусь готова вернуть режим свободной торговли в отношениях с Украиной, если та пересмотрит меры в отношении белорусских товаров.

Об этом заявил первый замглавы МИД Беларуси Александр Гурьянов, сообщает uaprom.info.

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"Мы готовы полностью отменить все наши решения. Мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли. Но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей", - сказал он, комментируя принятие постановления правительства Беларуси о лицензировании импорта отдельных видов товаров, которое ограничивает торговлю с Украиной.

Ранее мы писали о том, что Беларусь ввела санкции против украинских товаров.

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