Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Об этом сообщает "ЛИГАБизнесинформ" со ссылкой на Минэкономики республики.

Санкции коснутся: кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, плит ДСП и ДВП, обоев, туалетной бумаги и упаковок, кирпича, керамической плитки, школьных ампул, сельхозтехники для посева, стиральных машин и мебели.

Лицензирование импорта товаров made in Ukraine утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая и вступит в силу через 10 дней после публикации. Санкции рассчитаны на полгода.

По данным Минэкономики Украины, режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь.

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Ранее в Беларусь запретили ввозить автомобили Skoda, косметику Nivea и автомасла Liqui Moly, которые являются спонсорами чемпионата мира по хоккею и потребовали перенести соревнования из Минска.

Напомним, что 23 мая 2021 года белорусские власти, используя истребитель, вынудили приземлиться в Минске самолет авиакомпании Ryanair, на борту которого находился экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

В Евросоюзе решили закрыть свое небо для беларусских авиакомпаний. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, а с 29 мая - закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов.

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Как сообщали "Подробности", в ответ на санкции Беларусь с июня может остановить поставки бензина А-95 в Украину.