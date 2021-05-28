Беларусь ввела санкции против украинских товаров [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Президента Республики Беларусь
Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Об этом сообщает "ЛИГАБизнесинформ" со ссылкой на Минэкономики республики.
Санкции коснутся: кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, плит ДСП и ДВП, обоев, туалетной бумаги и упаковок, кирпича, керамической плитки, школьных ампул, сельхозтехники для посева, стиральных машин и мебели.
Лицензирование импорта товаров made in Ukraine утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая и вступит в силу через 10 дней после публикации. Санкции рассчитаны на полгода.
По данным Минэкономики Украины, режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь.
Ранее в Беларусь запретили ввозить автомобили Skoda, косметику Nivea и автомасла Liqui Moly, которые являются спонсорами чемпионата мира по хоккею и потребовали перенести соревнования из Минска.
Напомним, что 23 мая 2021 года белорусские власти, используя истребитель, вынудили приземлиться в Минске самолет авиакомпании Ryanair, на борту которого находился экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.
В Евросоюзе решили закрыть свое небо для беларусских авиакомпаний. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, а с 29 мая - закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов.
Как сообщали "Подробности", в ответ на санкции Беларусь с июня может остановить поставки бензина А-95 в Украину.
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