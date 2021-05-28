Беларусь готова вернуть режим свободной торговли с Украиной, когда Киев пересмотрит свои меры в отношении белорусских товаров. Об этом заявил 28 мая первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов, передает ТАСС.

Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей.

Дипломат отметил, что в последнее время, "Украина систематически нарушает режим свободной торговли, который прописан в договоре о зоне свободной торговли стран СНГ", и Минск продолжительное время анализирует все меры, которые Украина принимала в отношении республики.

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Как сообщали "Подробности", Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров.

Санкции коснутся: кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, плит ДСП и ДВП, обоев, туалетной бумаги и упаковок, кирпича, керамической плитки, школьных ампул, сельхозтехники для посева, стиральных машин и мебели.

Лицензирование импорта товаров made in Ukraine утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая и вступит в силу через 10 дней после публикации. Санкции рассчитаны на полгода.

Напомним, что 23 мая 2021 года белорусские власти, используя истребитель, вынудили приземлиться в Минске самолет авиакомпании Ryanair, на борту которого находился экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

В Евросоюзе решили закрыть свое небо для беларусских авиакомпаний. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, а с 29 мая - закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов.

26 мая Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

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В ответ на санкции Беларусь с июня прекратит поставки бензина А-95 в Украину. Это объясняется тем, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод - крупнейший в Республике - с 1 июня остановится на капремонт.