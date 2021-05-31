Украину не будут приглашать на саммит НАТО - Столтенберг [ Редактировать ]
На саммит НАТО 14 июня 2021 года не будут приглашать Украину и Грузию. В нем примут участие только страны-участницы альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в онлайн формате.
В частности, генсек НАТО заявил, что саммит пройдет только для союзников, поскольку будет коротким.
"В следующий раз у нас, может быть, будет больше времени. И мы проведем встречи на высоком уровне с партнерами. Но я не хочу спекулировать, когда будут такие встречи, но в этот раз формат с партнерами не предусмотрен", - заявил Столтенберг.
По его словам, политика открытых дверей в НАТО является большим достижением, которое позволило распространить демократию и права человека почти по всей Европе после холодной войны.
"Мы продолжаем работу со странами-аспирантами такими как Грузия и Украина. Наш месседж: сфокусируйтесь на реформах, на усилении вооруженных сил и служб безопасности, поскольку мы считаем, что это лучший способ для евроатлантической интеграции", - отметил Столтенберг.
Ранее мы писали о том, что глава МИД сделал заявление о вступлении Украины в НАТО.
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