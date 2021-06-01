У Новій Зеландії найпотужніші за останні 100 років зливи. У регіоні Кентербері - запровадили надзвичайний стан - там різко піднявся рівень води в річках. Влада оголосила про закриття 19 автошляхів. Також зачинили офіси й школи.

В затоплених місцинах працюють рятувальники - гелікоптерами та човнами вони евакуюють жителів до тимчасових притулків.