У Новій Зеландії через потужну повінь запровадили надзвичайний стан [ Редактировать ]
У Новій Зеландії найпотужніші за останні 100 років зливи. У регіоні Кентербері - запровадили надзвичайний стан - там різко піднявся рівень води в річках. Влада оголосила про закриття 19 автошляхів. Також зачинили офіси й школи.
В затоплених місцинах працюють рятувальники - гелікоптерами та човнами вони евакуюють жителів до тимчасових притулків.
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