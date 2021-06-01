Поступить в президентский университет, создание которого анонсировал глава государства Владимир Зеленский, смогут абитуриенты, которые сдали внешнее независимое оценивание (ВНО). Дальше будут выбирать самых талантливых. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы будем стартовать с внешнего независимого оценивания (ВНО) как элемента ранжирования - по математике или иному предмету. Но это только начало. Это начало, когда со всей трехсоттысячной армии выпускников, мы выберем 20 талантливых", - рассказал глава ведомства.

Сначала по результатам ВНО будут отобраны 1-2 тысячи человек. Далее будут другие этапы отбора, чтобы выделить 20 человек, на которых государство положит великую миссию в будущем - формировать будущее самого же государства.

По словам министра, начало образовательного процесса в вузе запланировано на 1 октября 2023 года. Указ президента включает создание самого университета, архитектурной концепции, которая должна быть положена в технико-экономическое обоснование всего.

"Предусмотрено обязательное трудоустройство в ключевых сферах обеспечения безопасности, жизнедеятельности и будущего государства. Однако принцип трансфера, как в спорте, мы не возражаем. Если кто-то из частных компаний захочет рекрутировать выпускника этого университета в свой бизнес, он имеет право компенсировать государству определенную сумму, и государство должно получить какой-то заработок от своего высокоинтеллектуального труда", - отметил Шкарлет.

Он добавил, что вопрос о временно неподконтрольных территориях пока подробно не рассматривался. Сейчас рассматривается вопрос об отборе талантов. Наибольшим преимуществом будет наличие нестандартного мышления, углубленных знаний, креативности.

Ранее сообщалось, что Зеленский учредил университет.