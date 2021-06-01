В мае 2021 года среднемесячная температура воздуха в столице Украины составила 14,4 градуса по Цельсию, что на 1,4 градуса ниже климатической нормы. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

Согласно данным, наиболее холодная температура воздуха в Киеве наблюдалась 9 мая, когда утром столбики термометра зафиксировались на отметке 3,4 градуса выше ноля. При этом самая теплая погода была 16 мая - тогда после полудня температура воздуха составила 25,1 градуса выше ноля.

Май, как и год назад, оказался щедрым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 74 мм, или 114% климатической нормы.

Читайте также, температура воздуха летом в Украине может достигать 40 градусов. Директор "Укргидрометцентра" отметил, что температура воздуха существенно повысится после первой декады июня, начиная с июня, а особенно июль и август - это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы.

Кроме того, последний месяц зимы, февраль, стал самым холодным с 2014 года. Причиной холодного февраля стала Ла-Нинья (колебание температуры поверхностного слоя воды в части Тихого океана, которое оказывает влияние на климат - Ред.) в тропических водах Тихого океана.

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