Последний месяц зимы, февраль, стал самым холодным с 2014 года. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Тем не менее, в целом зима 2021 года попала в десятку самых теплых зимних сезонов в мире за всю историю наблюдений.

Причиной холодного февраля стала Ла-Нинья (колебание температуры поверхностного слоя воды в части Тихого океана, которое оказывает влияние на климат - Ред.) в тропических водах Тихого океана. При этом в целом зимний сезон занял восьмое место среди самых теплых зим за 142 года.

Однако средняя глобальная температура поверхности суши и океана в феврале была на 0,65 ° C выше средней в течение 20-го века, таким образом прошлый февраль стал шестнадцатым теплым февралем в мире, но в то же время самым холодным за последние семь лет.

Кроме того, глобальная температура поверхности суши и океана с начала 2021 была на 0,72 ° C выше среднего значения за 20 век, что на первые два месяца делает его 11 теплым годом. Количество осадков в феврале колебалось в разных частях земного шара.

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