В Беларуси, в городе Минск, во время судебного заседания произошел неожиданный инцидент, политзаключенный Степан Латыпов попытался совершить самоубийство. Об этом сообщила белорусская правозащитная группа "Весна".

Как сообщается, мужчина встал на скамейку для подсудимых и воткнул ручку себе в горло.

Правозащитники отмечают, что перед попыткой самоубийства Латыпов заявил, что белорусские силовики заставили его признать свою вину. Политзаключенный отметил, что силовики угрожали уголовным преследованием его родственников.

ГУБОП пообещал, если я не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей.

По информации "Весны", Латыпов сейчас жив. Его госпитализировали и планируют вводить в искусственную кому.

Ранее сообщалось, что Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в стране. По ее словам, Беларусь превратилась в "черное пятно" на мировой карте.

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