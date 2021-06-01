В Беларуси политзаключенный на суде воткнул ручку в горло [ Редактировать ]
В Беларуси, в городе Минск, во время судебного заседания произошел неожиданный инцидент, политзаключенный Степан Латыпов попытался совершить самоубийство. Об этом сообщила белорусская правозащитная группа "Весна".
Как сообщается, мужчина встал на скамейку для подсудимых и воткнул ручку себе в горло.
Правозащитники отмечают, что перед попыткой самоубийства Латыпов заявил, что белорусские силовики заставили его признать свою вину. Политзаключенный отметил, что силовики угрожали уголовным преследованием его родственников.
ГУБОП пообещал, если я не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей.
По информации "Весны", Латыпов сейчас жив. Его госпитализировали и планируют вводить в искусственную кому.
Ранее сообщалось, что Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в стране. По ее словам, Беларусь превратилась в "черное пятно" на мировой карте.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В понедельник, 31 мая, в Беларуси массово "заминировали" более 270 учреждений образования и государственных структур
Голый мужчина прыгнул с многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра "МОСТ-Сити
Скільки людей загинули цього разу і чи допоможе це Байдену обмежити обіг зброї?
В среду, 26 мая, в Швейцарии сделали заявление
В Британии допустили причастность России к ситуации с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске