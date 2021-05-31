Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поддержала мобилизационный план "Перамога", разработанный ситуативно-аналитическим центром. Она подчеркнула, что предложенные меры позволят увеличить массовость акций, сохраняя при этом анонимность их участников.

Об этом Тихановская написала в своем Telegram-канале.

"Сегодня был запущен мобилизационный план "Перамога", разработанный ситуационно-аналитическим центром. Мы верим, что этот план станет ответом на самые главные запросы общества", - написала она.

Ранее сообщалось, что Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в стране. По ее словам, Беларусь превратилась в "черное пятно" на мировой карте.

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