Тихановская поддержала проведение новых протестов в Беларуси [ Редактировать ]
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поддержала мобилизационный план "Перамога", разработанный ситуативно-аналитическим центром. Она подчеркнула, что предложенные меры позволят увеличить массовость акций, сохраняя при этом анонимность их участников.
Об этом Тихановская написала в своем Telegram-канале.
"Сегодня был запущен мобилизационный план "Перамога", разработанный ситуационно-аналитическим центром. Мы верим, что этот план станет ответом на самые главные запросы общества", - написала она.
Ранее сообщалось, что Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в стране. По ее словам, Беларусь превратилась в "черное пятно" на мировой карте.
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