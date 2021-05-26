Новые протесты в Беларуси: Тихановская выступила с заявлением (видео) [ Редактировать ]
Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в стране. Режим Александра Лукашенко находится на грани тотальной изоляции.
Об этом она сообщила на своем Telegram-канале.
По ее словам, Беларусь превратилась в "черное пятно" на мировой карте.
"Мы должны действовать - окно возможностей открыто. Ждать больше нечего - террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе давления", - заявила Тихановская.
Напомним, в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta. Как сообщает портал TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по трем статьям.
Ранее сообщалось, что Беларусь опубликовала стенограмму переговоров пилота Ryanair c диспетчером. Также мы писали о том, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.
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