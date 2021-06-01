Россия не продлит контракт с Украиной о транзите газа после запуска трубопровода "Северный поток-2". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава государства считает, что после достройки газопровода в обход Украины Россия получит огромное преимущество на переговорах с Украиной.

Чтобы торговаться по Донбассу, чтобы "выбить" для сепаратистов амнистию, чтобы оставить за Россией контроль за результатами местных выборов и т.д., надо поднимать ставки. "Северный поток-2" на сегодня - это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа. Если они достроят "Северный поток-2" - это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит.

Зеленский напомнил, что контракт с "Газпромом" рассчитан на пять лет, и почти два года уже истекли.

Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону "Северного потока-2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было. А точнее - используют этот рычаг уже в вопросе Донбасса.

Президент назвал "Северный поток-2" мощным политическим и экономическим оружием против Украины.

Напомним, что "Северный поток-2" является расширенной версией действующего трубопровода "Северный поток". ​Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер - "Газпром".

Новый газопровод протяженностью 1230 км прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Трубопровод проложен на 95%, остается проложить около 120 км труб в датских и 30 км в немецких водах.

Проект застопорился в декабре 2019 год после введения США санкций против компаний, которые участвуют в его постройке. Из-за этого ряд подрядчиков вышли из проекта. Россия возобновила строительство собственными силами в конце 2020-го.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В России уже сделали заявление на эту тему.